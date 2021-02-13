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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۵۵

ظهر امروز رخ داد؛

آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی هرات/ درخواست کمک از ایران

آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی هرات/ درخواست کمک از ایران

آتش سوزی در گمرک مرزی هرات که گمان می رود در اثر انفجار تانکرهای نفت شدت گرفته است به حدی گسترده است که از ایران نیز برای مهار آن درخواست کمک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وقوع آتش‌سوزی در گمرک «اسلام قلعه» ولایت هرات افغانستان به انفجار شماری از تانکرهای حامل گاز و مواد نفتی منجر شده است.

این واقعه در نزدیکی مرز افغانستان با ایران رخ ‌داده و تصاویر منتشر شده حاکی از حریق گسترده ای است که مهار شدن آن مستلزم زمان زیادی است.

مقام‌های محلی هرات گفته اند که از ایران نیز درخواست همکاری برای مهار آتش سوزی کرده‌اند.

هنوز علت اصلی وقوع آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه روشن نیست و از تلفات جانی خبری منتشر نشده است.

ظاهراً آتش سوزی که حوالی ساعت ۱:۴۰ بعد از ظهر به وقت محلی در مرز ایران رخ‌ داده باعث اتصالی در خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت برق وارداتی از ایران به افغانستان شده و جریان برق به ولایت هرات نیز قطع شده است.

کد مطلب 5145815
مریم خرمایی

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    نظرات

    • مهران IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      2 2
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      خدا کنه در بین تلفات جانی ایرانی وجود نداشته باشه برای دوستان افغانستانی هم آروزی سلامتی میکنم
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      3 0
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      سلام ؛تاغده سرطانی صهیونیسم واین موشهای کثیف درمنطقه هستند یکروز سرداردلهاشهید حاج قاسم ویکروز دانشمندهسته ای شهیدفخری زاده وامروز گمرک اسلام قلعه ،ذات وجودی صهیونیسم فاجعه افرینی است ان شاالله بزودی شرشان به خودشان برمیگردد

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