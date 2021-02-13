آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی هرات/ درخواست کمک از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وقوع آتش‌سوزی در گمرک «اسلام قلعه» ولایت هرات افغانستان به انفجار شماری از تانکرهای حامل گاز و مواد نفتی منجر شده است.

این واقعه در نزدیکی مرز افغانستان با ایران رخ ‌داده و تصاویر منتشر شده حاکی از حریق گسترده ای است که مهار شدن آن مستلزم زمان زیادی است.

مقام‌های محلی هرات گفته اند که از ایران نیز درخواست همکاری برای مهار آتش سوزی کرده‌اند.

هنوز علت اصلی وقوع آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه روشن نیست و از تلفات جانی خبری منتشر نشده است.

ظاهراً آتش سوزی که حوالی ساعت ۱:۴۰ بعد از ظهر به وقت محلی در مرز ایران رخ‌ داده باعث اتصالی در خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت برق وارداتی از ایران به افغانستان شده و جریان برق به ولایت هرات نیز قطع شده است.