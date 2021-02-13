به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی ایالات متحده شمار دکل‌های نفت و گاز را برای دوازدهمین هفته پیاپی افزایش دادند زیرا قیمت نفت خام در چند ماه اخیر افزایش یافته است.

بیکرهیوز در گزارش خود آورده است که با افزایش پنج دستگاه، مجموع دکل‌های حفاری آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ فوریه (جمعه، ۲۴ بهمن‌ماه) به ۳۹۷ دستگاه، یعنی بالاترین تعداد از ماه مه رسید. با وجود افزایش شمار دکل‌ها در ۶ ماه اخیر، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال در این هفته ۳۹۳ دستگاه و ۵۰ درصد کمتر از مدت مشابه آن در سال گذشته میلادی بود.

مجموع دکل‌های نفتی فعال آمریکا در این هفته، هفت دستگاه افزایش یافت و به ۳۰۶ دستگاه یعنی بالاترین تعداد از ماه مه رسید، این در حالی است که شمار دکل‌های گازی با دو دستگاه کاهش به ۹۰ دستگاه رسید. نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکا در هفته مورد اشاره ۵۹ دلار برای هر بشکه معامله شد که بالاترین رقم از ماه ژانویه ۲۰۲۰ بود.

بیش از نیمی از کل دکل‌های نفتی آمریکا در حوضه پرمین در غرب تگزاس و شرق نیومکزیکو قرار دارند که در هفته جاری با افزایش پنج دستگاه، شمار دکل‌های فعال این منطقه به ۲۰۳ مورد یعنی بیشترین تعداد از ماه مه رسید. شمار دکل‌های نفتی این منطقه در ماه اوت به ۱۱۷ دستگاه و کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت (مربوط به سال ۲۰۱۱) رسیده بود. تعداد کل دکل‌های نفت خام شیل با افزایش قیمت نفت به‌طور تقریبی هر هفته افزایش یافته است. تاکنون شمار دکل‌های نفتی ۲۸ دستگاه افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های بیکرهیوز، قیمت‌های بالاتر نفت شرکت‌های انرژی را ترغیب کرد از ماه اوت که شمار مجموع دکل‌های حفاری آمریکا به کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت رسید، تعداد دکل‌ها را افزایش دهند.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعالان بازار نفت است.