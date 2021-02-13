  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۳۰

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی

رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی، قاضی دیوان عالی کشور پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است، رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی، قاضی دیوان عالی کشور پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف خبر درگذشت همکار ارجمند مرحوم آقای اللهیار ملکشاهی، قاضی محترم دیوان عالی کشور را دریافت کردم.

آن مرحوم در مسئولیت‌های قضائی و مدیریتی در قوه قضائیه و همچنین نمایندگی مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی در مجلس نهم و دهم منشأ خدمات قابل توجهی برای انقلاب و مردم بود.

بدینوسیله ضمن تسلیت به بازماندگان برای آن مرحوم مغفرت الهی در ماه رجب و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

کد مطلب 5146040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها