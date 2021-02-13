پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است، رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت اللهیار ملکشاهی، قاضی دیوان عالی کشور پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف خبر درگذشت همکار ارجمند مرحوم آقای اللهیار ملکشاهی، قاضی محترم دیوان عالی کشور را دریافت کردم.

آن مرحوم در مسئولیت‌های قضائی و مدیریتی در قوه قضائیه و همچنین نمایندگی مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی در مجلس نهم و دهم منشأ خدمات قابل توجهی برای انقلاب و مردم بود.



بدینوسیله ضمن تسلیت به بازماندگان برای آن مرحوم مغفرت الهی در ماه رجب و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.