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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۱۸

سرمربی تیم والیبال پیکان:

امیدوارم سال آینده هر ۱۴ تیم شانس حضور در پلی آف را داشته باشند!

امیدوارم سال آینده هر ۱۴ تیم شانس حضور در پلی آف را داشته باشند!

مرتضی عهدی پس از پیروزی تیمش مقابل خاتم اردکان گفت: امیدوارم سال آینده شرایطی پیش آید که هر ۱۴ تیم حاضر در مسابقات به مرحله پلی آف صعود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم پیکان با نتیجه سه بر صفر تیم خاتم اردکان را از پیش رو برداشت.

مرتضی عهدی سرمربی تیم والیبال پیکان تهران پس از پیروزی تیمش مقابل خاتم اردکان گفت: با توجه به بازی همزمان مان با تیم گنبد به پیروزی نیاز داشتیم اما ظاهراً تیم گنبد حریف را شکست داده و به پلی آف صعود کرده دیگر شانسی برای صعود به پلی آف نداریم.

وی در ادامه تاکید کرد: در ابتدای سال جلسه‌ای برگزار شد و تصمیم بر این گرفته شد که هشت تیم بالای جدول پس از پایان مرحله گروهی به پلی آف صعود کنند اما صحبت من این است که مرحله پلی آف شانس و فرصت دوباره ای را به تیم‌ها بدهد برخی از تیم‌ها در مرحله گروهی دچار مشکلاتی شدند و با کرونا درگیر بودند. پیکان یکی از تیم‌های درگیر با کرونا بود که در ابتدای فصل بسیاری از بازیکنان خود از جمله پاسورهایش به کرونا مبتلا شدند و نتوانستیم شرایط خوبی را به دست آوریم.

عهدی ادامه داد: اگر شرایط به گونه‌ای بود که هر ۱۴ تیم حاضر در مسابقات شانس حضور در پلی آف را داشتند شرایط بهتری رقم می‌خورد، امیدوارم سال آینده این اتفاق رخ دهد و هر ۱۴ تیم به پلی آف صعود کنند.

کد مطلب 5146087
ساناز سلیمان آبادی

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