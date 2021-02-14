به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح یکشنبه در نشست با فرمانده پایگاه دریایی بوشهر اظهار داشت: سربازان به عنوان نیروهای جوان و متخصص جامعه باید در حوزه مهارت آموزی تقویت شوند.
وی یکی از مشکلات مهم امروز جامعه را بیکاری دانست و افزود: با برنامهریزی صورت گرفته و با هماهنگی با قرارگاه مهارتآموزی پایگاه دریایی بوشهر در سال آینده ۱۵ کارگاه مهارتآموزی دیگر در مجموعه نیروی دریایی راهاندازی خواهد شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامههای زیادی برای ارتقا مهارت آموزی در استان بوشهر داریم و در این خصوص با تمام گروههای مرجع مهارت آموزی ارتباط نزدیک برقرار خواهد شد.
وی از توسعه کارگاههای مهارتی در فرماندهی پایگاه دریایی بوشهر خبر داد و افزود: در همه شهرستانها شورای مهارت آموزی فعال شده و به نحوی برنامه ریزی خواهد شد که سربازان وظیفه با مهارت اولیه وارد سربازی شوند و نیروهای مسلح برای ارتقای آن برنامه ریزی کنند.
دراهکی با اشاره به کسب رتبههای برتر آموزش فنی و حرفهای در مهارت آموزی سربازان وظیفه در چند سال اخیر اشاره کرد و تصریح کرد: دوران سربازی، فرصت خوبی برای مهارت آموزی است که پس از دوران سربازی به خیل بیکاران اضافه نشوند و زمینه اشتغال آنان فراهم شود.
توسعه مهارت سربازان در بوشهر
فرمانده پایگاه دریایی بوشهر هم با تاکید بر نقش مهم آموزشهای فنی و حرفهای در کاهش بیکاری گفت: باید جوانان و سربازان در یگانهای نظامی استان بوشهر به سمت مهارت آموزی سوق داده شوند.
ناخدا یکم احسان نصیری با بیان اینکه بین بازار کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی تناسبی وجود ندارد اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفهای مختص قشر خاصی نیست و باید جوانان و سربازان در یگانهای نظامی به سمت مهارت آموزی سوق داده شوند.
وی با تقدیر از سازمان آموزش فنی و حرفهای در برگزاری دورههای آموزشی بیان کرد: امیدواریم سربازان وظیفه از فرصت موجود برای خودسازی و مهارت افزایی در زندگی بهترین استفاده را ببرند.
ناخدا یکم نصیری تربیت سرباز ماهر را سبب پیشرفت در حوزه اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: با همکاری مجموعه آموزش فنی و حرفهای هر سرباز در طول خدمت خود یک مهارت را فرا میگیرد و این خود یک موفقیت در حوزه اشتغالزایی است.
فرمانده پایگاه دریایی بوشهر تاکید کرد: باید نیروهای وظیفه نظام را در امر مهارتآموزی، ترغیب و تشویق کنیم که برای تحقق این مهم میتوان از ظرفیتهای موجود در مراکز نظامی، بخش خصوصی، بخش دولتی و ظرفیت آموزشهای مجازی استفاده کرد چرا که تشویق و ترغیب، عامل بالندگی و جوهر آموزش است.
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