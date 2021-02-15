تبیین توحید حقیقی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید یدالله یزدان پناه ظهر دوشنبه در دیدار با پژوهشگران مرکز گفتمان توحید پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی با بیان اینکه بحمدالله کاری را که شما شروع نمودهاید یکی از آرزوهای ما بوده است، گفت: پژوهش در موضوع توحید جز بحثهای بنیادی و از کارهای اساسی انقلاب و در امتداد حرکت قرآن و انبیا برای تبیین توحید حقیقی و راههای رسیدن به آن است.
وی با اشاره به اینکه اساساً هر اندیشهای اگر بسط پیدا کند، همهجا و همه صحنهها را دربرمیگیرد، افزود: وقتی فکری در اندیشه انسان قرار گرفت و اندیشه انسانی آن را پذیرفت، آن اندیشه در تعاملات و رفتارهای او حاضر میشود و من معتقدم پوچگرایی با اینکه غلطترین و غیرواقعیترین اندیشه بشری است، اگر بسط پیدا نماید میتواند در همهجای اجتماع فراگیر شود.
عضو مجمع عالی حکمت اسلامی با تاکید بر اینکه جامعه درواقع یک پدیدار انسانی است، یعنی هر آنچه در فکر انسان میگذرد در کنش او آمده و کنش در ساحت تعامل، به جامعه تبدیل میشود گفت: اگر اندیشه را بسط دهند بهراحتی همهجا را دربرمیگیرد این یک واقعیت است.
وی افزود: اصلاً حقیقیترین، واقعیترین و مهمترین مسئله و مرکز ثقل همه مباحث «توحید» است و کلّ آنچه در دین میبینیم، با همه ابعاد و جهاتی که دارد، از همین توحید نشأت میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین یزدان پناه با بیان اینکه اساساً ما در صحنه اجتماعی با یک دوگانه خدا و طاغوت روبهرو هستیم گفت: اگر توحید در صحنه اجتماع بیاید، و بسط پیدا نماید معنایش این است که منحصراً توحید حاکم است.
وی با اشاره به آیۀ «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنوا» گفت: فقط خدا ولی است و بقیه از حیطه ولی بودن خارجاند و هر کسی هم که تولّی داشته باشد و گرایش به توحید داشته باشد در جرگه حزبِ «الله» جلّ جلاله قرار میگیرد.
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