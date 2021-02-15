آخرین مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی امروز(دوشنبه) در نشست خبری در رابطه با جزئیات و مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون قانون نحوه فعالیت احزاب،گفت: قاعدتاً طبق دستور کار کمیسیون مواردی که در دستور کار بود بررسی و در جلسه امروز شرایط مسئولان استانی احزاب ذیل، بررسی و تایید شد. شعبه استانی حزب پیشرو اصلاحات، حزب موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران، حزب مردم سالاری بررسی و تایید شد.

وی افزود: شعبه استانی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در استان آذربایجان غربی و شعبه استانی سازمان معلمان ایران در استانهای سمنان و کردستان نیز بررسی و تایید شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیان کرد: در جلسه امروز تقاضای صدور پروانه فعالیت جمعیت اصلاح اسلامی استان تهران مطرح، بررسی و با انجام اصلاحات جزئی در مرامنامه و اساسنامه تایید شد و جزئیات را به حزب ابلاغ خواهیم کرد.

امرایی با بیان اینکه در جلسه امروز چند گزارش مجمع عمومی احزاب و گروه های سیاسی داشتیم که در کمیسیون بررسی شدند،اظهار داشت: گزارش مجمع عمومی کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این تشکل در جلسه تایید شد و جزئیات را به این تشکل ابلاغ می کنیم.

وی افزود: گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی نیز از مواردی بود که بررسی و تایید شد و جزئیات مصوبه را به این انجمن ابلاغ خواهیم کرد. گزارش مجمع عمومی، انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب موتلفه اسلامی در جلسه بررسی و تایید شد که جزئیات مصوبه را به حزب ابلاغ خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد: در جلسه امروز مصوبه ای پیرو ابلاغی در خصوص مصوبه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی مبنی بر ضرورت استفاده از نام و نشان ایرانی در عناوین شخصیت های حقوقی در جلسه مطرح شد و براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد به احزاب و تشکل های سیاسی لزوم رعایت مفاد این جلسه را در مکاتبات و مستندات مربوط به احزاب ابلاغ کنیم و در تمام اسناد و مکاتبات و درخواست های جدید حزبی که به دبیرخانه ارسال می شود عناوین جدید منطبق با این مصوبه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی لحاظ و رعایت شود.

امرایی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز بحث شد، این بود که فعالیت جبهه های حزبی منوط به رعایت شرایط ذکر شده در قانون احزاب است، بنابراین در کمیسیون مقرر شد جبهه های حزبی که دارای عنوان مشابه می باشند، تا رفع ابهام فعالیت نداشته باشند. از این رو فعالیت برخی عناوین جبهه های حزبی که اخیرا مطرح شدند، منوط به رفع ابهام و انجام مراحل قانونی مطابق شرایط مذکور در قانون احزاب است.

وی در پایان با بیان اینکه در قانون احزاب تصریح شده است که فعالیت جبهه های حزبی منوط به رعایت شرایط قانونی است، گفت: بنابراین جبهه حزبی که عنوان مشابه دارد تا رفع ابهام و انجام مراحل قانونی قاعدتاً فعالیتی با عنوان مورد تقاضای خود نداشته باشد.