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۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۲۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

شهرک‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

شهرک‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

شهرکرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک‌های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله ابراهیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت و ضرورت تجمیع دامداری سبک در استان اظهار داشت: ساماندهی دامداری‌های دام سبک در شهرها و روستا در قالب شهرک‌های دامپروری در استان چهارمحال و بختیاری یک ضرورت است

وی افزود: پراکندگی دامداری‌ها در سطح استان باعث تخریب اراضی و تهدیدات زیست محیطی شده است و به سبب یکپارچگی سازی اراضی در بخش کشاورزی باید از ظرفیت‌های شهرک‌های کشاورزی بهره برد.

ابراهیمی ابراز داشت: در شرایط کنونی مدیریت اراضی یکی از راهبردهای اصلی جهاد کشاورزی است و با توجه به محدودیت‌های منابع مالی با استفاده از ظرفیت قانونی شهرک‌های کشاورزی می‌توان ساماندهی و تحول در بخش دامپروری را رقم زد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: کمیته‌ای متشکل از مسئول اموردام شهرستان، منابع طبیعی، اموراراضی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و دامپزشکی در راستای مکان یابی و استعداد یابی براساس شرایط منطقه از قبیل نزدیکی به منابع آب، گاز و … تشکیل شود.

کد مطلب 5147703

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