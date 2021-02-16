استاد «جلال الدین رحمت» رئیس انجمن اهل بیت(ع) اندونزی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «جلال‌الدین رحمت» رئیس جمعیت اهل بیت اندونزی (ایجابی - IJABI) و نماینده سابق پارلمان این کشور دعوت حق را لبیک گفت.

وی که به شیعیان کشورش همچون پدری دلسوز و دانشمند خدمت می‌کرد، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) در سن ۷۲ سالگی و بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا چشم از جهان فرو بست.

مرحوم جلال‌الدین رحمت از پایه گذاران حرکت استبصار در اندونزی و جمعیت اهل بیتی که وی ریاست آن را برعهده داشت در اکثر استان‌های اندونزی شعبه دارد و فعال است. عضویت در "مجلس ملی اندونزی" و "شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی" از دیگر فعالیت‌ها و خدمات آن فقید سعید بود.

حجت الله ابراهیمیان رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن برشمردن ویژگی‌های جلال‌الدین رحمت درگذشت وی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

پرفسور دکتر " جلال‌الدین رحمت " شخصیت بی بدیلی بود که تشرف میلیون‌ها تن از مرد و زن اندونزیایی به مکتب حقه تشیع، پس از انقلاب، مرهون زحمات مستمر و خالصانه آن مرد الهی است.

در این خصوص بیان چند نکته مفید به نظر می‌رسد؛ گرچه در این لحظه که خبر از دست دادن این رفیق شفیق، را دریافت نموده‌ام حقیقتاً، قدرت نگارش ندارم؛ اما مایلم اشک چشم را با این کلمات آمیخته نمایم تا مرهمی باشد بر مصیبت از دست دادن این مرد بزرگ.

۱ : مرحوم دکتر جلال، زمانی که در خارج از کشور برای تحصیل، زندگی می‌کرد با مطالعه و جستجو، مسیر اهل بیت علیهم السلام و مکتب امام را انتخاب کرد و خود بارها می‌گفت در کنار مطالعه کتب دانشمندان شیعه، شیفته مرحوم امام خمینی" ره" شدم؛ لذا این مسیر را انتخاب کردم.

۲ : اگر در اندونزی قبل از انقلاب به تعداد انگشتان، شیعه اثناعشری داشتیم و امروزه میلیون‌ها فرد مفتخرند به پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام، این نیست مگر به خاطر تلاش این مرد بزرگ؛ شیعیان امروز اندونزی وامدار این شخصیت الهی اند.

۳ : عکس بزرگ حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) در منزل دکتر جلال در جاکارتا، برای هر ایرانی و خارجی که به خدمت شأن می‌رسید، قابل تحسین بود؛ چرا که ورد زبان دکتر جلال این بود: " سیدنا القائد در قلب من است".

چهار: دکتر جلال با نگاه تشکیلاتی‌اش، سازمان اهل بیت اندونزی را تأسیس نمود و با تأسیس نمایندگی در استان‌های اندونزی سهم بسزایی در ترویج مکتب اهل بیت "علیهم السلام "داشت.

۵. دکتر جلال با تأسیس مجتمع آموزشی " شهید مطهری " که به عنوان یکی از مدارس بسیار مهم آموزشی در اندونزی مطرح است، قصد ترویج مکتب امامین انقلاب در قالب رسمی آموزشی را داشت که بحمدالله این مهم توسط فرزند لایق و قابلش، جناب آقای دکتر مفتاح رحمت در حال انجام است.

۶. دکتر جلال شخصیتی است که وقتی انحرافی را از یکی از نزدیکان خود می‌بیند که با خط مشی ترسیم شده از سوی نظام عزیز ما سازگاری ندارد و تذکری به او داده می‌شود، با جان و دل می‌پذیرد و ابراز می‌دارد به خاطر سیدنا القائد، (آیت الله خامنه‌ای)، حاضرم هر کاری را انجام دهم.

هرگز این خاطره بسیار زیبا از یادم محو نخواهد شد که در جلسه دونفره حقیر در منزل ایشان (از ۱۰ شب تا ۲ بامداد) و آگاهی بخشی نسبت به مواظبت بر رسوخ تشیع انگلیسی در اندونزی، بلافاصله "سمعا و طاعتا" گفت و کاری کرد کارستان؛ کار بزرگ او را بعید بود دیگران انجام دهند؛ اما با بصیرتش، تبعیت از امام المسلمین را، به نحو شایسته به انجام رساند.

۷. دکتر جلال حقیقتاً زبان گویای اسلام در اندونزی بود. سحر کلام او نبی گونه بود. آن چنان در سخنرانی‌هایش به زبان اندونزیایی، در جان و قلب مردم جای می‌گرفت که نمونه نداشت. جامع اضداد بود در سخن. در یک آن، هنگام سخنرانی اش، خنده‌های مردم از حالت عادی هم، می‌گذشت و در همان لحظه، آنگاه که از کرامت مولای ما امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (علیه السلام) سخن می‌گفت یا از مصائب سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، می‌گفت، همه، با تمام وجود اشک می‌ریختند.

به دوستان در همان زمان در وصف جلال این جمله عربی را می‌گفتم: " و له سحر فی الکلام"

۸. دکتر جلال بین علم و عمل حاکمیتی جمع کرد؛ آنگاه که می‌توانست فقط به عنوان یک استاد دانشگاه و یک مبلغ، انجام وظیفه نماید، اما مسیر دیگری را نیز انتخاب کرد و پا را فراتر گذاشت و در صحنه حاکمیت در اندونزی در پارلمان، نقش کلیدی ایفا نمود. برخی از طرح‌ها و لوایح که با قدرت زر و زور تندروها و سلفی‌ها، در صورت تصویب در پارلمان علیه شیعیان تمام می‌شد، این " جلال " بود که مانع تصویب می‌شد و همان کلام سحرگونه اش در پارلمان، مسیر را به سمت اسلام ناب و نه افراطی، هدایت می‌کرد.

بدون شک، امروز روز جشن تکفیری‌ها در منطقه جنوب شرق آسیاست؛ اما از روح بلند امام هادی علیه السلام، استمداد می‌کنیم این عزیز ما را با مولایش امیرالمومنین علی ابن ابیطالب "علیه السلام " محشور فرماید و به فرزند نازنین، فاضل و با بصیرتش جناب آقای دکتر مفتاح، توفیق عنایت کند که راه پدر را ادامه دهند.

از راه دور، دست و بازوی عزیز دلم، مفتاح سعادت جوانان اندونزیایی را می‌بوسم و از اعماق قلبم به این برادر انقلابی، تسلیت میگویم.