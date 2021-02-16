به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در موضوع مهمی مانند بودجه که سند مهمی است ما باید هم به ابعاد قانونی و هم به ابعاد فنی و تخصصی آن توجه کنیم.

وی بیان کرد: برداشت بنده این است که دولت در زمینه بودجه به رویه قانون تمکین کرد و برخلاف مواضع اولیه دولتمردان مبنی بر اینکه اصلاحیه بودجه و سه دوازدهم نمی‌دهیم اما بالاخره دولت پذیرفت که اصلاحیه دهد و بنده این موضوع را به فال نیک می‌گیرم و این رفتار دولت یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته تصویب کلیات بودجه به معنای تایید جزییات آن نیست و در اصلاحیه‌ای که دولت ارائه کرده، شاهد تغییرات زیادی هستیم که قابل توجه است.

حسینی ادامه داد: تغییراتی که دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ اعمال کرده مخالفت با مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نیست و برخی از کاستی‌ها در بودجه اصلاح شده است.

وی متذکر شد: دولت در بودجه قبلی با جملات مبهم لایحه را تدوین کرده بود اما الان ادبیات دولت هم در بودجه اصلاحی تغییر کرده است به گونه‌ای که در بسیاری از جاها دولت آورده است که در صورتی که به دولت مجوز داده شود این اقدام انجام می‌شود که این موضوع گامی رو به جلو است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: اصلاح ساختاری بودجه قطعاً به گونه‌ای نیست که در یک سال تحقق یابد و حتماً باید در چهار سال پیش رو روی اصلاح ساختار بودجه پافشاری کنیم.