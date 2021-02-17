به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با معیار ایران برای لغو مؤثر تحریم‌ها چیست؟ و آیا تا پنج اسفند تحول مهمی در این زمینه صورت می‌گیرد؟ اظهار داشت: همانطور که آقای رئیس‌جمهور گفتند، دولت نظرات خود را در مورد مصوبه مجلس، قبل از مصوبه با صراحت و شفافیت اعلام کرد اما امروز مصوبه قانون کشور است و دولت خود را موظف بر اجرای قانون می‌داند.

وی عنوان کرد: براساس این قانون پنجم اسفند زمان یکی از اقداماتی است که قانون تعیین کرده است و آن کاهش نظارت آژانس، نه توقف نظارت آژانس است. ما بر اساس قرارداد پادمان که استاندارد نظارت آژانس است، تاکنون عمل کردیم و به قرارداد پادمان متعهد هستیم، عضو پادمان هستیم و آن را ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما به عنوان یک اقدام داوطلبانه، پروتکل الحاقی را بدون تصویب در برجام اجرا کردیم، گفت: مجلس محترم تصمیم گرفته است ما این اجرا را متوقف کنیم. اتفاقی که خواهد افتاد این است که با درخواستی که آقای گروسی داشتند، با ایشان مشورت خواهیم کرد و این اتفاق صورت خواهد گرفت. یعنی سازمان رسماً به آژانس اعلام کرده است که از تاریخ ۲۳ فوریه اقدامات داوطلبانه ما در اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد اما نظارت آژانس ادامه پیدا خواهد کرد.

ظریف تاکید کرد: در مورد کیفیت نظارت هم سازمان آمادگی دارد که با آژانس گفتگو کند و به نتیجه برسد. نکته‌ای که بسیار مهم است این است که یک، نظارت‌های آژانس که به صورت عادی در اکثر کشورها دارد ادامه پیدا خواهد کرد. دوم اینکه، طرف مقابل ما در ۱+۵، ۱+۴ و آمریکا باید به تعهدات خود برگردند.

وی افزود: اقداماتی که ایران انجام داده است، من جمله قانون مجلس در اجرای ماده ۳۶ برجام است. ما داخل برجام هستیم و کشوری هستیم که همیشه به تعهدات خود پایبند بودیم به مجرد اینکه آمریکا تحریم‌ها را بردارد و سایر اعضای برجام به تعهدات خود عمل کنند دیگر دلیلی برای اقدام جبرانی ایران نمی‌ماند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما اکنون داریم اقدام جبرانی انجام می‌دهیم. وقتی اصل عمل و تخلف کنار رود دیگر دلیلی هم برای اقدامات جبرانی ما نخواهد بود و آن وقت است که ما می‌توانیم به اجرای کامل پروتکل‌های الحاقی همانطور که در پنج سال و اندی گذشته با جدیت عمل کردیم، کماکان ادامه دهیم.

ظریف در رابطه با اینکه در فضای مجازی لیست‌هایی در خصوص او و کابینه‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتشر می‌شود و اعلام حمایت‌ها از کاندیداتوری اش، گفت: اولاً از لطف همه دوستانی که به من محبت دارند تشکر می‌کنم. (با خنده) جدیت لیست کابینه من به همان اندازه است که لیست کابینه شخصیت‌های کارتونی را کشیده بودند. در تصمیم خودم برای اینکه به انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا نکنم کماکان هستم. جدالی نه با مردم دارم نه با خداوند اما تصمیم من همان است که اعلام کردم.