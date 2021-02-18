توجه به صادرات از حالت شعاری خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طبیبزاده صبح پنجشنبه در همایش بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان کرمان بیان داشت: امروز ما در این همایش جمع شدیم تا قدردان صادرکنندگان باشیم که در شرایط بسیار سخت اقتصادی، تحریمها و کرونا به خوبی درخشیدند.
وی افزود: در آستانه تصویب بودجه کشور هستیم که از نمایندگان درخواست دارم بحث توجه به صادرات و تجلیل از صادرکنندگان از حالت شعاری در بیابد و به واقعیت بپیوندد. باید مدل توسعه اقتصادی را طراحی کنیم چرا که تمام کشورهای توسعه یافته به جز تکیه بر این روش و مسیر کار دیگری نکردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: باید بپذیریم که صادرات موتور محرک توسعه کشورها است لذا توجه به این بخش بسیار ضروری است.
طبیبزاده تصریح کرد: در راستای توسعه اقتصادی کشورها، صادرکنندگان به سختی کار میکنند لذا موفقیت در صادرات در سرعت و کیفیت عرضه و قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی است.
وی گفت: متأسفانه ما در کشور حمل و نقل و تسهیلات ارزان نداریم ضمن اینکه سیاستهای ارزی کشور جز محدود کردن صادرات و آسیب زدن به آن نبوده است.
طبیبزاده یادآور شد: ما باید برای صادرات و صادرکنندگان ارزش قائل شویم در حالی که نرخ تسهیلات به صادرکنندگان ما چند برابر کشورهای دیگر است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان سربازان خط مقدم اقتصاد هستند گفت: صادرات استان کرمان علیرغم کاهش صادرات کشور در سالجاری ۲۶ درصد رشد داشته و خوشحالیم که صادرکنندگانی داریم که با وجود همه مشکلات و تحریمها باز هم به کار خود ادامه میدهند.
وی بر لزوم ارزشگذاری صادرات در استان تاکید کرد و افزود: حداکثر صادرات استان ۲.۷ میلیارد دلار است که امکان افزایش آن به ۱۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد لذا باید به سمت کالاهای دانشبنیان و تکنولوژیهای نو و پیشرفته برویم.
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