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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۱۷

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت پدر وزیر اطلاعات

پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت پدر وزیر اطلاعات

وزیر آموزش و پرورش با صدور پیامی در گذشت حضرت آیت الله سید رضی علوی پدر وزیر اطلاعات را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محسن حاجی میرزایی به شرح زیر است:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمود علوی

وزیر محترم اطلاعات

خبر درگذشت پدر بزرگوارتان فقیه عالیقدر و عالم پارسا حضرت آیت الله سید رضی علوی موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به جنابعالی، بیت شریف و معزای علوی، بستگان و دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت و تعزیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن عالم گرانقدر رحمت و رضوان واسعه الهی و همجواری با اولیاالله و برای بازماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.»

کد مطلب 5150532

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