پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به مناسبت درگذشت پدر وزیر اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محسن حاجی میرزایی به شرح زیر است:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمود علوی

وزیر محترم اطلاعات

خبر درگذشت پدر بزرگوارتان فقیه عالیقدر و عالم پارسا حضرت آیت الله سید رضی علوی موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به جنابعالی، بیت شریف و معزای علوی، بستگان و دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت و تعزیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن عالم گرانقدر رحمت و رضوان واسعه الهی و همجواری با اولیاالله و برای بازماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.»