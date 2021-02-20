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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۲۲

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛

کاهش ۱۴ درصدی رعایت پروتکل ها/واکنش به واکسیناسیون افراد خاص

کاهش ۱۴ درصدی رعایت پروتکل ها/واکنش به واکسیناسیون افراد خاص

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور بعد از ورود ویروس جهش یافته پرداخت .

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، در پایان جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

وی با تاکید بر خطرناک‌تر بودن ویروس انگلیسی، تصریح کرد: در حال حاضر مهم‌ترین سد مقابله با این بیماری، رعایت سفت و سخت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و…، است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کشورهای همسایه همچون عراق، گفت: میزان سیر بیماری در این کشور شتابان است و استان‌های غربی باید بیشتر مراقب باشند و اقدامات سختگیرانه در ترددها صورت بگیرد.

رئیسی با اشاره به زنگ خطر بیماری در خوزستان، افزود: شیب بیماری در این استان به شدت تند است و باید مراقبت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: میزان بستری‌ها در سطح کشور با افزایش ملایم همراه بوده است. اما در بعضی استان‌ها شاهد کاهش بستری‌ها هستیم.

رئیسی گفت: ۱۱ شهر قرمز و ۵۲ شهر نارنجی داریم که تمامی شهرهای قرمز در استان خوزستان قرار دارند.

وی افزود: قدرت سرایت ویروس انگلیسی بالا است اما باید همچنان پروتکل‌ها را رعایت کنیم. ضمن اینکه باید مراقبت بیشتری از سالمندان صورت بگیرد و از جوانان می‌خواهیم دیدار با بزرگان حتماً کوتاه مدت و با ماسک باشد.

رئیسی تاکید کرد: نباید ساده انگاری کنیم، چون شاهد کاهش ۱۴ درصدی رعایت پروتکل‌ها هستیم.

وی به واکسیناسیون اشاره کرد و افزود: تزریق واکسن تنها و تنها بر اساس اولویت بندی ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود و هیچ گونه تزریق واکسن خارج از مصوبه ستاد نخواهیم داشت.

کد مطلب 5151426

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