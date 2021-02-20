خدمات دهی ۲۸۰۰ تیم در طرح ناظران سلامت در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری گفت: در راستای اجرای طرح ملی ناظران سلامت پس برگزاری جلسات هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان دو هزار و ۸۷۲ تیم متشکل از دو هزار و ۷۴۰ عضو جوان، هزار و ۴۷۱ عضو داوطلب و ۷۷۳ نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و توجیهی عملیات اجرایی طرح مذکور را براساس سرفصل‌های مدون آغاز کردند.

فخاری گفت: هلال احمر استان از آغاز بحران کرونا با بسیج همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و هم افزایی با سایر دستگاه‌های اجرایی در عرصه مهار این ویروس منحوس مشارکت داشته است.

وی در خصوص ماهیت طرح ناظران سلامت گفت: جهت اجرای این طرح، تیم‌های آموزش دیده جمعیت هلال احمر با حضور در مناطق و اماکن مختلف شهری و روستایی و به ویژه در فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، تاکسی و راه آهن و سایر اماکنی که تجمع جمعیت در آن مکان وجود دارد نسبت به بررسی شرایط بهداشتی و رعایت استانداردهای خودمراقبتی ارزیابی لازم را با مشارکت ناظران مراکز بهداشت انجام داده و شهروندان را به رعایت اصول بهداشت فردی و اجتماعی با هدف قطع زنجیره انتشار ویروس کرونا ترغیب می‌کنند.