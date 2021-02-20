به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، هدف کتاب «جامعه‌شناسی تمدن» ارائه چارچوب‌هایی است که با استفاده از آن‌ها بتوانیم درک بهتری از مفهوم تمدن به دست آوریم، در نگاه اول باید دانست که تمدن اگرچه برای سخن گفتن از زندگی مردمان باستانی هم استفاده می‌شود، مفهومی قدیمی نیست بلکه در همین ۲۰۰ سال گذشته ساخته پرداخته شده است و طی این دو قرن دو معنای متمایز داشته است.

سالار کاشانی مترجم این کتاب دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس است و رساله دکتری خود را درباره تکوین مدرنیته سیاسی در ایران نوشته است.

چهارمین فصل از برنامه تلویزیونی «چراغ مطالعه» در مورد کتاب‌های حوزه علوم‌اجتماعی است و به کوشش گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما و با سردبیری محدثه پیرهادی و اجرای کورش علیانی و تهیه کنندگی مرتضی روحانی، شنبه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود و تکرار آن یکشنبه‌ها ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.