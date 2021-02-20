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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

پس از معاینات پزشکی؛

اعضا تیم بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی عازم تهران شدند

اعضا تیم بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی عازم تهران شدند

سبزوار - مسئول کمیته بسکتبال با ویلچر خراسان در پی تصادف اتوبوس حامل اعضای این تیم گفت: تمام ورزشکاران در صحت و سلامتی هستند و در حال حاضر در مسیر تهران هستیم.

محمد رضا کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی تصادف اتوبوس حامل ورزشکاران تیم ورزشی بسکتبال با ویلچر مشهدی که در جاده سبزوار به تهران دچار سانحه تصادف شدند، گفت: حال همه ورزشکاران و چند نفر همراه تیم خوب است و همگی در صحت و سلامت هستند.

مسئول کمیته بسکتبال با ویلچر هیئت جانبازان و معلولان خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه با تعویض اتوبوس اعضای تیم در حال حرکت به سمت تهران هستند، افزود: بعد از تصادف باید تست‌های پزشکی انجام می‌شد تا صحت و سلامتی همه اعضای تیم برای مسابقات ورزشی فردا مورد تائید قرار می‌گرفت که خدا را شکر بعد از انجام معاینات و تائید سلامتی همه اعضا تیم از بیمارستان مرخص و تیم راهی مسابقات در تهران شد.

مسئول کمیته بسکتبال با ویلچر خراسان توضیح داد: مسابقات به صورت دو حذفی و به میزبانی تهران با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5151652

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