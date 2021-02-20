۱۰۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۵ نفر

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان طس ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: در این بازه زمانی ۸۹۸ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۰۸ نفر بیمار قطعی کرونا بوده‌اند که ۷۴ نفر از آنها در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بابیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۸۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه ترخیص شده‌اند، ادامه داد: این در حالی است که همچنان ۴۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در این مراکز بستری هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند، ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز پنج بیمار مشکوک به کرونا جان خود را از دست داده‌اند که تاکنون تست سه نفر مثبت کرونا بوده است.