به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در تماسی تلفنی بر ادامه همکاری برای حمایت از ثبات بازار نفت تأکید کردند.

کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین و محمد بن سلمان در این مکالمه تلفنی که از سوی ولیعهد سعودی انجام شد درباره توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) تبادل نظر و بر تمایل دو طرف بر تداوم همکاری‌ها برای حفظ ثبات بازار جهانی انرژی تأکید کردند.

خبرگزاری سعودی پرس در این باره گزارش داد: دو کشور بر ادامه هماهنگی برای حمایت از ثبات بازار نفت و رشد اقتصاد جهانی تأکید کردند.

تحلیلگران معتقدند کاهش عرضه نفت اوپک پلاس در سه ماه نخست امسال و اقدام ریاض برای کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه افزون بر سهمیه‌اش، به محدود شدن عرضه نفت در بازارهای جهانی کمک کرده است.

در حالی که سعودی‌ها بشکه‌های اضافی را برای حمایت از بازار و قیمت‌ها در ماه‌های فوریه و مارس کاهش می‌دهند، روسیه، بزرگ‌ترین تولیدکننده غیرعضو اوپک، اجازه یافته است تولید خود را در هر یک از این دو ماه ۶۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست ماه آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک (JMMC) و نشست وزیران این ائتلاف - برای تصمیم‌گیری درباره تسهیل کاهش تولید از آوریل به بعد - گمانه‌زنی‌ها درباره دیدگاه‌های عربستان و روسیه درباره تسهیل کاهش تولید اوپک پلاس افزایش یافته است.

وارن پاترسون و ونیو یائو، استراتژیست‌های مؤسسه آی‌ان‌جی در این باره اظهار کردند: با سطح کنونی قیمت‌های نفت انتظار می‌رود شماری از تولیدکنندگان خواستار تسهیل بیشتر محدودیت عرضه شوند و پیش‌بینی می‌شود روسیه چنین موضعی را داشته باشد، با این حال اوپک پلاس تمایل دارد از تکرار نشست ماه مارس پارسال که با شکست روبه‌رو شد، اجتناب کند.