بررسی شکایت از معاون سابق وزیر بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی خضریان با بیان اینکه ۴۰ شکایت در خصوص عملکرد رضا ملک زاده معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده بود و اعضای کمیسیون با حضور رؤسای دانشکده های طب سنتی، کارشناس های مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این شکایات رسیدگی و آن‌ها را بررسی کردند،گفت: شکایات واصله در ۳ محور تصدی همزمان بیش از یک شغل برخلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی، عدم حمایت از طب سنتی مکمل علمی و بی توجهی به یافته های علمی در این خصوص در زمان مسئولیت معاونت در وزارت بهداشت و همچنین تخلف و تعارض منافع در صدور مجوز برای به کارگیری نوعی خاص از داروی هپاتیت C بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: او در خصوص عدم حمایت از طب سنتی مکمل و بی توجهی به یافته های علمی و کارشناسی در این خصوص و در دفاع از عملکرد خود در این باره اظهار داشتند که در زمان مسئولیتشان در وزارت بهداشت طب سنتی و طب مکمل علمی و دانشگاهی رشد خوبی داشته و توانسته در کنار طب مدرن خدمات فراوانی به جامعه پزشکی ارائه دهد، اما بررسی های کمیسیون و استناد به گزارشات به دست آمده نشان داد اتفاق رخ داده ناشی از حمایت های معاونت تحقیقات و فناوری نبوده و محصول فعالیت دانشکده های طب سنتی و مراکز علمی کشور است، همچنین در خصوص ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تخلف ملک زاده برای کمیسیون محرز شد و مسئولیت همزمان او حداقل در دو شغل برای اعضای کمیسیون شفاف بود.

خضریان افزود: رشد قارچ گونه مدعیان طب سنتی که موجب سوءاستفاده این افراد شده است به نوعی حاصل عملکرد وی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و عدم حمایت از طب سنتی علمی مکمل و دانشگاهی بوده است که موجبات نارضایتی جامعه علمی کشور را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: ملک زاده همزمان با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد و مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده داروی هپاتیت C نیز بوده اند و در دستورالعمل های صادرشده از سوی وزارت بهداشت و انجمن، داروی تولید شده توسط شرکت خود را با نام تجاری آن شرکت به عنوان داروی اصلی معرفی می کردند و این باعث متضرر شدن شرکت های تولیدی دیگر شده و به نوعی زیان به تولید کشور وارد کرده است و این تخلف نیز برای کمیسیون محرز شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد گزارش نهایی بررسی های کمیسیون و کارگروه مربوطه پس از وصول دفاعیات نهایی ملک زاده برای رسیدگی به مراجع حقوقی مرتبط ارسال شود.