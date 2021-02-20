۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر شنبه با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در دومین روز از اسفندماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۴ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۲۰ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست هفت مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۹۵ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۷ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تأیید بیماریشان هستند.

وی تاکید کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۷۶۷ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: هم اکنون ۱۲ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.