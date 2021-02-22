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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

۷۳ درصد از دانش آموزان چهارمحالی در شبکه شاد فعال هستند

۷۳ درصد از دانش آموزان چهارمحالی در شبکه شاد فعال هستند

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت:۷۳ درصد از دانش آموزان چهارمحالی در شبکه شاد فعال هستند.

فرحناز قائد امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۷۳ درصد از دانش آموزان چهارمحالی در شبکه شاد فعال هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۵۲ هزار دانش آموزان از طریق شبکه شاد از خدمات آموزشی بهره مند هستند.

وی افزود: ۱۵ درصد دانش آموزان چهارمحال و بختیاری به علت نبود زیر ساخت‌های اینترنتی در مناطق محروم استان از درس نامه‌های آموزشی در دوران شیوع کرونا بهره مند شدند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۴ هزار نفر از دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری از خدمات آموزشی حضوری بهره مند شدند.

وی گفت: تاکنون ۹۳۵ دستگاه تبلت با کمک خیران در اختیار دانش آموزان چهارمحالی گذاشته شده است.

کد مطلب 5153087

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