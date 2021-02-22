به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ تأمین کند.

علی اصغر باقرزاده، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان پیشنهاد دهنده این بند گفت: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد.

وی بیان کرد: این بند باعث می‌شود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان ۵ نفر کارگر دارند باز باشد. همچنین افرادی چون قالیبافان و یا رانندگان می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.