تحقق رسالت سازندگی ایران بر اساس محورهای بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مهندسی صنعت و معدن سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در بیانیه‌ای به شرح زیر فرا رسیدن پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت «خواجه نصیرالدین طوسی» و روز «مهندس» را به تمامی مهندسان متعهد و دلسوز به‌ویژه مهندسین بسیجی تبریک گفت:

پنجم اسفندماه زادروز تولد دانشمند و مهندس برجسته ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی است که به نام روز مهندس نامگذاری شده است.

روز مهندس‌، روز پاسداشت پیشگامان عرصه سازندگی، ایثار، شهادت، شهامت، پیشرفت، عمران و آبادانی در کشور است، همان‌ها که با خودباوری، استکبارستیزی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری عرصه علم و دانش را به محملی برای خدمت به مردم و جامعه تبدیل کردند.

نگاه علمی و تخصصی به موضوعات و مسائل روزمره زندگی بشر همواره و در تمام اعصار و زمان اهمیت ویژه‌ای داشته و در این میان شایستگی و توانمندی مهندسان ایرانی بر کسی پوشیده نیست.

امیدواریم در این زمان که به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) که در گذر از یک پیچ سرنوشت‌ساز تاریخی قرار داریم، مهندسان توانمند ایرانی همراه و همگام با برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دورنمایی که محورهای بیانیه گام دوم انقلاب تعیین کرده است، رسالت خود را در سازندگی، توسعه، جهش تولید و آبادانی ایران اسلامی به نحو احسن به مرحله اجرا درآوردند و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور مبتنی بر تولید بومی، اقتصادی مقاومتی و در نهایت جهش تولید بیش از گذشته، تلاش کنند.

سازمان بسیج مهندسی صنعت و معدن سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، با تبریک این روز به تمام مهندسان و همکاران خود، یاد و خاطره یک هزار و ۴۰۰ شهید مهندس در دفاع مقدس را گرامی داشته و به پاس خون این شهیدان والامقام و تلاش و مجاهدت رهروان آنان، زمینه را برای اعتلای هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی، صنعت و توسعه فراهم کنیم.