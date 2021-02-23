عدم استقبال اصناف و تولیدکنندگان استان سمنان از تسهیلات کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریفی نژاد صبح سه شنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی استانداری درباره تسهیلات بانکی حوزه اشتغال بیان کرد: استقبال خوبی از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا به انجام نرسیده و تاکنون تنها ۱۴ درصد از اعتبارات این حوزه جذب شده است.

وی با بیان اینکه فرمانداران استان با ورود تخصصی به موضوع اشتغال زمینه‌ای را ایجاد کنند تا ظرف مدت باقی مانده تا پایان سال میزان تعهد اشتغال ایجاد شده برای هر شهرستان محقق شود، افزود: بانک‌ها در بحث جذب اعتبارات مشاغل خانگی همکاری خوبی را ارائه و موفق شدیم تاکنون ۹۳ درصد از این اعتبارات را جذب کنیم.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه ظرفیت‌های شغلی موجود در استان باید از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و فضای مجازی معرفی شود، بیان کرد: اقدامات خوبی در حوزه اشتغال انجام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب ارائه خدمات به جویندگان کار فاصله‌ای زیادی داریم.

شریفی نژاد با بیان اینکه ما باید رویکرد جلسات و نوع نگاه خود به موضوع اشتغال را با یک دید جدید بررسی و تحلیل کنیم، گفت: باید مشکل تأمین نیروی کار در استان را با همکاری و تعامل تمام دستگاه‌های علمی و پژوهشی بررسی کنیم از سوی دیگر می‌بایست تغییر اساسی در نوع گفتمان و نحوه برگزاری جلسات تخصصی کارگروه اشتغال ایجاد شود.

امیر سعد الهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این نشست ضمن انتقاد از شرایط تسهیلات بانکی، گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی بر حسب قانون علاوه بر دریافت گواهی کسر از حقوق تقاضای سه ضامن را دارند که این موضوع خود موجب سردرگمی افراد برای دریافت وام می‌شود و مشکلاتی را در پروسه انجام کار ایجاد می‌کند و لذا پیشنهاد می‌شود در انجام این کار، سخت گیری لغو شود.