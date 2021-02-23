به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن جامعه شناسی ایران، پنجمین همایش دوسالانۀ «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» پایداری و ناپایداری در جامعه معاصر ایران روزهای ۶ و ۷ اسفند ۹۹ برگزار می‌شود. در افتتاحیه این همایش ، ساری حنفی (رئیس انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی)، محمدعلی همایون کاتوزیان، پرویز پیران، آصف بیات و کاوه بیات سخنرانی خواهند کرد.

بخش ویژۀ این همایش به پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ تأثیر شیوع کووید-۱۹ بر جامعۀ ایران اختصاص یافته است.

تأثیر تحولات معاصر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بر وضعیت جامعۀ ایران، پیش‌بینی چشم‌اندازی برای آیندۀ جامعۀ ایران، تحلیل فراز و فرودهای جامعه ایران در دوره معاصر، نارسایی‌ها و دستاوردهای جامعۀ ایرانی برای دستیابی به کیفیت زندگی اجتماعی بهتر و بررسی عوامل ناپایدارکننده و ملزومات پایداری جامعۀ ایران از مهمترین مسائلی است که در این همایش مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

پنجمین همایش دوسالانۀ «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» به صورت مجازی از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران و با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

برنامه زمان‌بندی همایش را اینجا مشاهده کنید.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند از طریق اینستاگرام انجمن به آدرس isa13_99 این همایش را دنبال کنند.