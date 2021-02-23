تخصیص تنها ۶۴ دُز واکسن کرونابرای ۳بیمارستان تأمین اجتماعی اصفهان

علی اعتصام پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تخصیص واکسن کرونا برای واکسینه کردن کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: سه بیمارستان غرضی، دکتر شریعتی و فاطمه الزهرا (س) نجف آباد در استان اصفهان تحت پوشش این مدیریت فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در این بیمارستان‌ها سه هزار و ۵۰۰ نفر کادر درمان فعالیت دارند، ابراز داشت: تنها ۶۴ دُز واکسن برای واکسینه کردن این پرسنل در اختیار مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان قرار گرفته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در دو بخش بیمارستان شریعتی پذیرش بیماران مبتلا به کرونا انجام می‌شود، افزود: این در حالی است که میزان مراجعات به مراکز درمانی تحت پوشش ما رد زمینه بیماری کرونا رو به افزایش است

وی با بیان اینکه با توجه به پوشش درمان افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی این سازمان در موج جدید کرونا امکان پذیرش بیشتر بیماران و یا حتی تخصیص یک بیمارستان ویژه کرونا را نداریم، ادامه داد: برای این امر به دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد می‌کنیم در خصوص تجهیز مراکز تحت پوشش خود برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد.