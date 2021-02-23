به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد یکه یزدان دوست امروز سه شنبه در نشست خبری خود ضمن گرامیداشت مقام خواجه نصیر الدین طوسی (روز مهندس) اظهار کرد: دانشگاه خواجه نصیر یکی از ۱۳ دانشگاه برتر بوده و در حوزه بین المللی سازی در فضای اقتصاد مقاومتی در بین ۵-۶ دانشگاه برتر قرار دارد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به اینکه این دانشگاه دارای ۱۱ دانشکده و ۶ پردیس است، گفت: این دانشگاه در رتبه بندی‌های جهانی جایگاه خوبی دارد.

یزدان دوست با اشاره به تلاش برای ورود به جمع دانشگاه‌های جامعه محور و کارآفرین گفت: ما در سال‌های اخیر از منظر پاسخ‌های نیازهای اولیه توفیقات زیادی داشته ایم و بالای ۸۰ درصد دانش آموختگان ما وارد بازار کار می‌شوند که این عدد خوبی است.

صندوق پژوهش و نوآوری دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی می‌شود

وی ادامه داد: ما ساختار مناسبی برای تجاری سازی پژوهش داریم اما مرتباً به دنبال تکمیل این ساختار هستیم و تلاش می‌کنیم از همه زیر ساخت‌ها بهره مند باشیم. تا چندی پیش دانشگاه خواجه نصیر فاقد صندوق پژوهش و نوآوری بود اما روز گذشته در جلسه‌ای به ریاست وزیر علوم، تأسیس صندوق پژوهش و نوآوری تصویب شد و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی فعالیت‌های ارزنده‌ای در حوزه فعالیت‌های پژوهشی برداریم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: ما در فضای تعامل با بخش صنعت توفیقات زیادی داشتیم و در اوایل همه گیری کرونا مذاکراتی با مجموعه منطقه ویژه فرودگاهی پیام در نزدیکی تهران داشتیم و بنا داریم ناحیه نوآوری و کارآفرینی را در آنجا رقم بزنیم.

یزدان دوست همچنین از انعقاد قرارداد پژوهشی با یکی از مجموعه‌های بزرگ صنعتی خبر داد و گفت: با این مجموعه صنعتی یک مؤسسه مشترک در موضوع برقی سازی وسایل نقلیه تشکیل داده ایم.

احتمال راه اندازی یک دانشگاه مشترک با روسیه / افزایش ۲۴ درصدی دانشجویان خارجی

وی همچنین از احتمال راه اندازی یک دانشگاه مشترک با روسیه خبر داد و گفت: تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه علی رغم شیوع کرونا رشد چشم گیری داشته به طوری که آمار آن نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد داشته است؛ همچنین با ۸۳ درصد رشد در دانشجویان شهریه پرداز خارجی رو به رو شدیم.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن بیان این مطلب که با ۴۳ دانشگاه برتر دنیا و مؤسسه بین المللی تعامل نزدیک داریم، گفت: این همکاری‌ها تنها تفاهم نامه کاغذی و ویترینی نیست و برخی از آن‌ها در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی عملیاتی شده است.

یزدان دوست ادامه داد: در حال حاضر علی رغم وجود همه تحریم‌ها تعدادی دانشجوی شاغل مشترک، منتهی به مدرک دوگانه در هلند، کره جنوبی، فرانسه و روسیه داریم.

افزایش تعداد پروژه‌های بین المللی

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های بین المللی این دانشگاه گفت: تعداد پروژه‌های بین المللی دانشگاه در دی ۹۸ حدود ۱۸ مورد بوده که در سال ۹۹ با ۳۳ درصد افزایش به ۲۴ پروژه افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه را ۲۲ به یک است، درباره وضعیت بودجه این دانشگاه گفت: دانشگاه‌ها هر ساله بعضاً با کسری بودجه مواجه می‌شوند و در دانشگاه خواجه نصیر نیز از سال ۹۸، ۸ درصد بودجه همچنان اختصاص نیافته و از سال ۹۹ تاکنون ۹۰ درصد بودجه تخصیص پیدا کرده است.

۹۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ به حقوق اختصاص می‌یابد

یزدان دوست خاطرنشان کرد: امسال ۸۰ درصد بودجه دریافتی دانشگاه به حقوق و دستمزد اختصاص یافت و فکر می‌کنیم برای سال آینده با توجه به افزایش حقوق، این میزان به ۹۰ درصد حتی افزایش یابد و تنها ۱۰ درصد بودجه به سایر موارد اختصاص خواهد یافت. به نظرم اینکه دانشگاه فقط در انتظار تزریق پول باشد، مشکل گشا نیست و باید راهکارهایی با توجه به امکانات دانشگاه و تعامل با نهادهای بیرونی برای جذب درآمدهای اختصاصی اندیشیده شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض دانشجویان شهریه پرداز این دانشگاه گفت: میزان شهریه از قبل اطلاع رسانی شده بود و دانشجویان با علم به این موضوع و میزان شهریه ثبت نام کردند؛ از طرفی دانشگاه تسهیلاتی را برای این دسته از دانشجویان از جمله پرداخت وام دانشگاه و وام مقطعی در نظر گرفته است. ۱۰-۱۲ درصد کل جمعیت دانشجویی در مقطع کارشناسی را دانشجویان شهریه پرداز تشکیل می‌دهند. ما سعی می‌کنیم میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز را در سال‌های بعد افزایش پیدا نکند.

کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای دلاری گرنت های بین المللی

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: درآمد دلاری گرنت های بین المللی ما در دی ماه ۹۸ بیش از ۱ میلیون دلار بود که در سال ۹۹ به ۸۰۶ هزار دلار رسید و شاهد کاهش ۲۰ درصدی بودیم البته در برخی دانشگاه‌ها این درآمد با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شد اما خوشبختانه میزان کاهش ما کمتر از سایر دانشگاه بود.