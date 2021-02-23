به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، علی صوفی درباره نمایشگاه عکس «پرنسس های کوره» گفت: در «پرنسس های کوره» مجموعه‌ای از ۱۵ عکس پرتره رنگی از دخترانی که در کوره‌های آجرپزی به همراه خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند، به نمایش گذاشته‌ام. زمانی که عکاسی این مجموعه را شروع کردم، این کار را با هدف برپایی نمایشگاه انجام ندادم بلکه می‌خواستم رویاهای این کودکان را به نمایش بگذارم. به همین دلیل با برپایی این نمایشگاه، این پروژه عکاسی برای من به پایان نمی‌رسد بلکه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برای گرفتن این عکس‌ها با بچه‌ها صحبت کردم و از آنها این سوال را پرسیدم که بیشتر دوست دارند چگونه باشند و با این عکس‌ها تلاش کردم رویاهای آنها را با حداقل امکاناتی که توانستم فراهم کنم، عملی سازم. همیشه عکس‌هایی که از بچه‌های کوره‌ها می‌گرفتم، به خودشان هدیه می‌دادم اما این بار خواستم زیبایی و رویاهای آنها را در معرض دید عموم بگذارم.

صوفی ادامه داد: من سال‌هاست که عکاسی می‌کنم و تمرکزم را روی عکاسی مستند اجتماعی و پرتره گذاشته‌ام و برخلاف برخی از عکاسان که برای گرفتن یک فریم عکس، حرمت سوژه را نادیده می‌گیرند، تلاش می‌کنم بر روی زندگی افراد و ساکنان مناطقی که از آنها عکاسی می‌کنم تأثیر بگذارم. بیش از ۷ سال است که به کوره‌های آجرپزی جنوب تهران رفت آمد و از ساکنان این مناطق عکاسی می‌کنم و در این مدت توانسته‌ام ارتباط خوبی با ساکنان این کوره‌ها برقرار کنم و عکاسی از این کوره‌ها فرصتی را برای من فراهم کرده تا بتوانم کمکی به این خانواده‌ها کنم و تغییری در وضیعت زندگی آنها به وجود بیاورم. خوشحالم که در این میان، افراد مختلفی که بخش عمده آنها از طبقه متوسط اجتماع هستند در این کار انسان دوستانه با من همراه شده‌اند.

به گفته این عکاس در این نمایشگاه ۱۵ عکس رنگی در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ به نمایش گذاشته شده است و این عکاس قصد دارد عوائد فروش این نمایشگاه را برای بهبود وضیعت زندگی و آموزشی کودکانی که در کوره‌های آجرپزی جنوب شرق تهران زندگی می‌کنند، صرف کند.

در متن استیمنت این نمایشگاه به قلم سعید امکانی آمده است: «علی صوفی در این مجموعه تلاش کرده روُیای کودکانی را به تصویر بکشد که سال‌ها با نبض آنها زندگی کرده است. هر کدام از این پرتره‌ها پشت چهره پرنسس وارشان درد و غمی عمیق پنهان است که عکاس با تیزهوشی آنها را به تصویر کشیده است و هر کدام حاکی از روُیای معصومانه کودکانه و سبک زندگی این کودکان است.

عکاس جدای از دغدغه عکاسی بلکه با هویت دادن به تک تک این کودکان توانسته روُیای فانتزی آنها را نیز به حقیقت برساند. روُیایی که هر کودکی برای خود می‌سازد و با آن زندگی می‌کند. کودکان دختری که در عکس‌های علی صوفی هستند ملکه و پرنسس‌هایی هستند که تنها در افسانه‌ها نیست و علی صوفی توانسته با حداقل چیزهایی چون تاج گل، دستبند و شنل ملکه … که به انتخاب خود این کودکان بوده روُیای آنها را به تصویر بکشد و آنها را برای لحظه‌ای از واقعیت خود دور کند.»

علی صوفی نقاش خودآموخته و عکاس متولد ۱۳۶۱ تبریز و دانش‌آموخته رشته عکاسی است. او سال‌هاست که تمرکزش را روی عکاسی مستند اجتماعی و تبلیغاتی گذاشته است و تاکنون در بیش از پنج نمایشگاه گروهی عکس‌هایش را به نمایش گذاشته است. او پیشتر مجموعه دیگری از عکس‌هایش را با عنوان در همین حوالی در گالری آریانا به نمایش گذاشته است.

گالری کاما در خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهم، پلاک ۴۴، ساختمان فرین واقع است.