واکنش ساترا به خبر توقیف مصاحبه علی کریمی/ درخواست در مسیر رسیدگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا درباره خبری که از امروز در رسانه‌ها درباره عدم موافقت این سازمان برای نمایش برنامه‌ای با حضور علی کریمی در شبکه نمایش خانگی توضیحاتی ارائه کرد.

روابط عمومی ساترا آورده است: درخواست برنامه «تی‌وی تاک» در مسیر رسیدگی است. ضمن تکذیب خبر منتشره مبنی‌بر عدم صدور مجوز در برخی از رسانه‌ها اعلام می‌شود یکشنبه ۳ اسفند ماه درخواستی از سوی فیلیمو برای پخش برنامه یکی از کاندیداهای فدراسیون فوتبال به دبیرخانه ساترا وصول شد که در مسیر معمول برای این برنامه‌ها قرار دارد.

‏این برنامه به دلیل ساختار حرفه‌ای و نمایشی در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته، فرایند در نظر گرفته شده برای همه محتواهای نمایشی حرفه‌ای یکسان است که در خصوص برنامه «همرفیق» و سریال‌های «قورباغه»، «خوب بد جلف» و… طی شده و رسانه‌های صوت و تصویر برنامه‌های خود را طی این فرایند منتشر کرده‌اند.

‏در صورتی که برنامه در دسته‬‌بندی نمایشی حرفه‌ای قرار نمی‌گرفت، امکان پخش از صفحات شخصی افراد در رسانه‌های کاربر محور را داشت و به فرایند فوق‌الذکر نیاز نداشت.