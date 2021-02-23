تهران حامی هر تحرکی است که به جنگ علیه ملت یمن پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه المسیره به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی امروز سه شنبه اعلام کرد: تلاش‌ها برای حل بحران یمن ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تهران حامی هر تحرکی است که به پایان جنگ علیه ملت یمن منجر شود.

وزیر خارجه ایران به خبرنگار المسیره در تهران گفت: برقراری آتش بس و رفع محاصره ملت یمن برای حل بحران انسانی آن مقدمه‌ای برای حل قضیه یمن است.

وی افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت یمن و مقاومت آن برگرفته از ضرورت ایستادگی در کنار مظلوم است.