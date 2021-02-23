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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

ظریف در گفتگو با المسیره:

تهران حامی هر تحرکی است که به جنگ علیه ملت یمن پایان دهد

تهران حامی هر تحرکی است که به جنگ علیه ملت یمن پایان دهد

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه المسیره به تشریح دیدگاههای خود پرداخت و افزود: برقراری آتش بس و رفع محاصره ملت یمن برای حل بحران انسانی آن مقدمه ای برای حل قضیه یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه المسیره به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی امروز سه شنبه اعلام کرد: تلاش‌ها برای حل بحران یمن ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تهران حامی هر تحرکی است که به پایان جنگ علیه ملت یمن منجر شود.

وزیر خارجه ایران به خبرنگار المسیره در تهران گفت: برقراری آتش بس و رفع محاصره ملت یمن برای حل بحران انسانی آن مقدمه‌ای برای حل قضیه یمن است.

وی افزود: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت یمن و مقاومت آن برگرفته از ضرورت ایستادگی در کنار مظلوم است.

کد مطلب 5154587

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
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      برقراری صلح در یمن، عراق و سوریه و پایان اشغال نظامی این کشورها و تثبیت حوزه نفوذ و موقعیت ایران در این کشورها و بعد ورود ما به تعامل با کنشگران رقیب منطقه ای خود و پایان همه درگیری ها در منطقه و آغاز فرایند بازسازی و رونق تجارت در منطقه همه در راستای منافع ملی ما خواهند بود

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