خشونت های غرب اتیوپی ۷ هزار نفر را آواره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام سازمان ملل، در نتیجه پیشروی سریع خشونت ها در غرب اتیوپی، دست کم هفت هزار نفر از ساکنان این مناطق با ترک خانه های خود راهی کشور سودان شده اند.

بر اساس این گزارش، وضعیت افرادی که توانسته اند خود را به سودان برسانند به گونه ای است که اغلب آنها بدنبال آب، غذا و خدمات بهداشتی هستند.

منطقه غرب اتیوپی مدت هاست که به دلیل برخوردار بودن از منابع مناسب، شاهد درگیری گروه های مختلف برای تصاحب آن بوده است.

منطقه غرب اتیوپی از سال ۲۰۱۹ صحنه درگیری میان گروه های مختلف بوده است.

در ابتدا در ماه نوامبر سال گذشته (سه ماه قبل) گزارش هایی درباره فرار مردم از این منطقه و مهاجرت آنها به سودان گزارش شده بود اما در هفته های اخیر میزان خروج مردم از این منطقه افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که درگیری های غرب اتیوپی ربطی به درگیری های شمال این کشور و منطقه تیگرای که موجب آواره شدن ۶۱ هزار نفر شده ندارد.