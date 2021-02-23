پیروزی فولاد سیرجان برابر سایپا/ «تندروان» از کوره در رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف سی و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز سه شنبه از ساعت ۱۴ در سالن فدراسیون بین تیم‌های سایپا و فولاد سیرجان آغاز شد. شاگردان محمدرضا تندروان در تیم سیرجان موفق شدند در دور رفت مسابقات مرحله پلی آف با نتیجه سه بر دو تیم سایپا را شکست دهند.

مسابقه برگشت دو تیم روز پنجشنبه ساعت ۱۷ در سالن فدراسیون برگزار خواهد شد و در صورت شکست سایپا سیرجان به مرحله بعد صعود خواهد کرد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۲۳ به سود سایپا

ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود فولاد سیرجان

ست سوم: ۲۷ بر ۲۵ به سود سایپا

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۰ به سود فولاد سیرجان

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ به سود فولاد سیرجان

در اواخر ست پنجم محمدرضا تندروان سرمربی تیم فولاد سیرجان در واکنش به اعتراض سرمربی سایپا عصبانی شد و در حالی که قصد حرکت به سوی نیمکت سایپا را داشت از سوی کادر فنی خود متوقف شد. تندروان اواخر بازی به شدت عصبانی بود.