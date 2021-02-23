اجازه ساخت بند جدیدی در حوزه کشف رود داده نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علایی در جلسه کشاورزان حاشیه جاده سرخس با بیان اینکه دولت باید به مردم خدمت کند، اظهار کرد: مباحث مربوط به مدیریت آب هم می‌تواند بسیار ساده و هم بسیار پیچیده باشد، اگر در مدیریت آب مردم وارد شوند مسائل بسیار ساده حل می‌شود اما زمانی که مردم را از این حوزه خارج می‌کنیم مدیریت آب بسیار سخت و دشوار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نه تنها در کشف رود، بلکه در تمام کشور ایران در مدیریت منابع آب باید چند اتفاق مبارک رخ دهد، خاطرنشان کرد: برداشت آب باید به میزانی باشد که پایداری آب بیشتر شود و باید بدانیم تمام آبی که می‌توانیم مصرف کنیم چقدر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: در گذشته امکان برداشت حدود ۶ میلیارد متر مکعب آب از دشت مشهد وجود داشت اما اکنون تنها ۴ میلیارد متر مکعب آب می‌توان برداشت کرد، علت این کاهش تنها برداشت آب از آن دشت نبوده بلکه کاهش بارش‌ها نیز مؤثر بوده است اما در عین حال ما باید برداشت آب از آن را مدیریت کنیم.

علایی در پاسخ به مسائل و مشکلات کشاورزان در خصوص آب فروشی‌ها و جلوگیری از احداث بندهای جدید، عنوان کرد: مشاوری برای تهیه گزارش کامل از کل بندهای کشف رود تعیین می‌شود و همه بندها شناسایی خواهند شد تا از آب فروشی‌ها جلوگیری شود و اجازه ساخت بند جدیدی داده نشود.

وی افزود: در این مسیر ما نیاز به کمک همه ساکنان کشف رود داریم تا اگر تخلفاتی از جمله آب فروشی، بندها و چاه‌های غیر مجاز را مشاهده کردند به ما گزارش دهند تا با آن برخورد و از ساخت بندهای جدید جلوگیری کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: شهرستان سرخس دو منبع تأمین آب جدی، کشف رود و هریرود را دارد که باید نسبت برداشت بین این دو رود به درستی رعایت شود، در غیر این صورت خسارت‌های جبران ناپذیری به این شهرستان وارد خواهد شد.