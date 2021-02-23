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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۱۲

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو رفسنجان:

خانم رفسنجانی به ۳ بیمار نیازمند زندگی بخشید

خانم رفسنجانی به ۳ بیمار نیازمند زندگی بخشید

رفسنجان - مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: یک خانم رفسنجانی در روز تولدش به ۳ بیمار نیازمند زندگی بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عظیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز خانم ۴۰ ساله رفسنجانی به نام عصمت دباغیان به سه بیمار نیازمند زندگی اهدا بخشید.

عظیمی ادامه داد: اهدا کننده به دلیل عارضه مغزی ۲۹ بهمن ماه با کاهش سطح هوشیاری و توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان مراجعه کرده و در بخش آی سی یو ۲ بستری بود.

وی ادامه داد: صبح دوشنبه مرگ مغزی وی توسط تیم تشخیص مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تأیید و امروز کبد و دو کلیه این بیمار به بیماران نیازمند اهدا شد.

کد مطلب 5154835

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    نظرات

    • فاطمه IR ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
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      روحت محشور با حضرت زهرا

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