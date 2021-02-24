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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۵۲

در ۱۱ ماهه سال جاری؛

۴۹۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی خودکفا شدند

۴۹۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی خودکفا شدند

بیرجند- معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: ۴۹۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) استان در ۱۱ ماهه سال جاری خودکفا شده‌اند.

سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۴۴۶ متر مربع فرش توسط مددجویان کمیته امداد استان بافته شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این فرش‌ها ۲۲ میلیارد ریال بوده که عاید مددجویان شده است، افزود: مددجویان کمیته امداد هر ساله بخش قابل توجهی فرش تولید می‌کنند که فروش آنها سهم بسزایی در تامین معیشت آنها دارد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۹۸ خانوار خودکفا و از چرخه حمایتی کمیته امداد استان خارج شده‌اند.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری چهار هزار و ۱۷۵ نفر آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد هزار و ۹۶۹ نفر آموزش‌های مقدماتی، ۴۸۳ نفر آموزش‌های مهارتی و هزار و ۷۲۳ نفر هم آموزش‌های پایدارسازی و توسعه را فراگرفته‌اند.

حسینی با بیان اینکه از مجموع افراد آموزش دیده هزار و ۵۱۸ نفر بانوان روستایی بوده‌اند، بیان کرد: همچنین از این تعداد ۵۰۹ نفر آموزش‌های مقدماتی، ۴۱۸ نفر آموزش‌های مهارتی و ۵۱۷ نفر هم آموزش‌های توسعه و پایدار سازی را فرا گرفته‌اند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان این نهاد، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۱۸۹ پنل خورشیدی پنج کیلو واتی بین این قشر توزیع شده است.

کد مطلب 5155057

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