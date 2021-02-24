تخلف ۷۲ میلیارد ریالی در ۳ واحد نگهداری میوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اصغری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پی مراجعه بازرسان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان به تعدادی از مراکز و واحدهای نگهداری میوه و بررسی های مدارک و مستندات موجود توسط تیم اعزامی، تخلف عدم اعلام موجودی ۵۵۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب درختی در سه واحد انبار، سرخانه و سورتینگ در شهرهای گنبدکاووس و بندرگز شناسایی و محرز شد.

وی افزود: در همین رابطه پرونده تخلف این سه واحد به مبلغ ۷۲ میلیارد ۷۵۰ میلیون ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان فرا رسیدن ایام پایانی سال را عاملی در جهت افزایش معاملات و خرید و فروش کالاها در بازار و همچنین سوء استفاده احتمالی عده ای افراد دلال و سود جو در سطح بازار دانست.

اصغری بیان کرد: بازرسان این سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین احقاق حقوق شاکیان از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده و با تمام توان در چهارچوب قوانین و مقررات با متخلفان احتمالی در عرصه بازار برخورد خواهند کرد.