آغاز بارش برف و باران در گیلان/ دمای هوا ۷ تا ۱۲درجه کاهش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با نفوذ تدریجی سامانه سرد و بارشی از اواخر وقت سه شنبه شاهد آغاز بارش باران از مناطق غربی استان بودیم، اظهار کرد: بارش‌ها در مناطق کوهستانی و دامنه‌ها به صورت برف و در مناطق جلگه‌ای به صورت باران آغاز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از شهرستان‌های آستارا و تالش، ماسال و فومن گزارش بارش برف داریم، افزود: برای امروز بارش‌ها به صورت مخلوط باران و برف و به تدریج بارش برف پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه امروز و فردا شاهد بارش برف در مناطق جلگه‌ای استان گیلان خواهیم بود، گفت: این سامانه به تناوب تا روز جمعه در استان فعال و طی جمعه ضمن کاهش ناپایداری، به تدریج قطع بارندگی و کاهش ابر مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه این سامانه از ظهر روز جمعه از مناطق شرقی استان خارج خواهد شد، ادامه داد: اخطاریه‌های لازم به دستگاه‌های مربوط به برای پیش بینی اقدامات لازم در مقابله با هر گونه بحرانی داده شده است.

دادرس افزود: از فعالان بخش کشاورزی، گلخانه داران، دامداران و مرغداران خواسته شده با توجه به کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی‌های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در این مدت دمای هوای استان گیلان ۷ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد، گفت: با توجه به بارش شدید برف و کولاک در مناطق کوهستانی و دامنه‌ها رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند به لوازم و تجهیزات گرمایشی و زنجیره چرخ مجهز باشند.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: دریا نیز برای امروز و فردا مواج و طوفانی است و برای انجام فعالیت‌های مرتبط نیز مناسب نیست.