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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

با حکم دادستانی استان ازمیر؛

ترکیه ۱۳۰ نظامی را به ظن ارتباط با جنبش «گولن» بازداشت کرد

ترکیه ۱۳۰ نظامی را به ظن ارتباط با جنبش «گولن» بازداشت کرد

بازداشت افرادی که از دید دولت آنکارا مظنون به حمایت از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ هستند ادامه دارد و امروز هم ۱۳۰ نظامی این کشور بازداشت شدند حال آنکه ۱۸ نفر دیگر همچنان تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دادستانی استان «ازمیر» ترکیه برای ۱۴۸ نظامی این کشور حکم بازداشت صادر کرد.

گفته می‌شود که امروز چهارشنبه، طی عملیاتی که در ۴۷ استان ترکیه انجام شد؛ ۱۳۰ تن از افراد تحت تعقیب بازداشت شدند.

اتهام آنها، همدستی با گروه «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون ترکیه است که متهم به طراحی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ است و در حال حاضر، در تبعیدی خودخواسته در آمریکا سکونت دارد.

۱۲ نفر از مظنونین از نیروی زمینی، ۴۷ نفر متعلق به نیروی هوایی، ۱۸ نفر از نیروی دریایی، ۳۸ نفر از ژاندارمری و ۱۹ نفر از گارد ساحلی ترکیه هستند.

تاکنون ۲۸۲ هزار و ۷۹۰ نفر به بهانه ارتباط با کودتا بازداشت شده‌اند که ۹۴ هزار و ۹۷۵ نفر از آنها با حکم دادگاه به زندان رفتند.

کد مطلب 5155266
مریم خرمایی

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