مراسم معنوی اعتکاف در استان مرکزی لغو شد

حجت الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر چه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی از فیض مراسم معنوی اعتکاف محروم هستیم اما این به معنی از دست دادن فرصت مغتنم عبادی ماه رجب و بهره مندی از فیوضات اعمال ایام البیض نیست.

وی بیان کرد: آنچه می‌تواند به آن توجه ویژه داشت پویش سراسری «فرصت انس» است که به صورت سراسری در کشور طراحی و راه اندازی شده است تا مشتاقانی که امکان حضور در مساجد را ندارند در منازل خود به اعمال عبادی این روزها بپردازند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: قرائت قرآن کریم و ادعیه به ویژه زمزمه دعای ام داوود و روزه داری در روزهای ایام البیض از مهم‌ترین اعمال این ایام است که مردم فهیم و ولایتمدار استان مرکزی می‌توانند این اعمال را مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام احمدی خاطرنشان کرد: در روزهای ۱۳ تا ۱۵ رجب برنامه‌های متنوعی در قالب پویش فرصت انس در نظر گرفته شده است که عموماً با محوریت فضای مجازی توسط مجموعه تبلیغات اسلامی اطلاع رسانی و انجام خواهد شد.