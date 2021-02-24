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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

بابایی کارنامی در تذکر شفاهی:

مجلس به دنبال گرانی و تحمیل تورم به مردم نیست

مجلس به دنبال گرانی و تحمیل تورم به مردم نیست

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از دولتمردان فضایی را در بیرون ساخته‌اند مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گرانی است اما این مسائل به هیچ وجه درست نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: روز گذشته تعیین تکلیف تعرفه های آب، برق و گاز مورد بحث و بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وی بیان کرد: متأسفانه فضایی در بیرون از مجلس شکل گرفته و برخی می گویند مجلس به دنبال گرانی و تحمیل تورم ساختگی به مردم است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این رویکرد را دولت ساخته است اما باید گفت تمام مباحث لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نگاه کارشناسی کمیسیون تلفیق به همراه نمایندگان دولت جمع بندی شده است.

کد مطلب 5155276
زهرا علیدادی

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