مجلس به دنبال گرانی و تحمیل تورم به مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: روز گذشته تعیین تکلیف تعرفه های آب، برق و گاز مورد بحث و بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وی بیان کرد: متأسفانه فضایی در بیرون از مجلس شکل گرفته و برخی می گویند مجلس به دنبال گرانی و تحمیل تورم ساختگی به مردم است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این رویکرد را دولت ساخته است اما باید گفت تمام مباحث لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نگاه کارشناسی کمیسیون تلفیق به همراه نمایندگان دولت جمع بندی شده است.