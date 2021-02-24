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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۰۶

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۸۲۷۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۷۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۲۷۰ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۷۳ نفر دیگر فوت شدند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸۲۷۰ بیمار جدید کرونایی در کشور خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۳ بیمار دیگر فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری در ارتباط زنده با شبکه خبر گفت: از دیروز تا امروز ۶ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۲۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۴۶ نفر از آنها بستری شدند.

وی عنوان کرد: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۸۷۵ نفر رسید. متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۷۳۶ نفر رسید.

لاری عنوان کرد: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۲۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۳ هزار و ۷۰۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۷۱۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۵۲ شهرستان نارنجی، ۲۱۷ شهرستان زرد و ۱۶۸ شهرستان آبی هستند همچنین شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

کد مطلب 5155387
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
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      من راننده تاکسی در زنجان هستم. چند باری از پرستاران و کادر درمان رو به طور اتفاقی به مقصدشون رسوندم. متاسفانه همه آنها، از شیوع بیماری کرونای انگلیسی در زنجان و فوت حداقل روزانه ۲ الی ۴ نفر رو از این ویروس خبر میدادند. می گفتن دستور دادن به کسی نگیم ولی وجدانمان قبول نمیکند. خبر گزاری محترم مهر، ام

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