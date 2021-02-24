معرفی نامزدهای بخش ویژه جایزه شعر خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران، در بخش ویژه شاعران بدون کتاب که هر ساله با هدف کشف استعدادهای شعری در هر سن و جغرافیایی برگزار می‌شود، این افراد از میان شاعران فارسی‌زبان شرکت‌کننده که تاکنون در ایران کتاب شعر منتشر نکرده اما به‌اندازه یک کتاب، شعر دارند، به‌عنوان راه‌یافتگان به مرحله پایانی داوری، معرفی شدند:

آزاده باصولی

مهدیه رشیدی

سجاد ریاحی فارسانی

مهران عزیزی

مرتضی عنابستانی

زهرا گلابی‌زاده

پانزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران، طبق روال گذشته در ۳ بخش «کتاب سال شعر»، «ویژه شاعران بدون کتاب» و «تجلیل از یک عمر فعالیت شعری» برگزار و آیین پایانی آن در روزهای پایانی اسفند برگزار می‌شود.

در آیین پایانی چهاردهمین دوره این جایزه که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر و درنهایت به‌صورت برخط برگزار شد، در بخش کتاب سال، مجموعه شعر «هفتاد کشیش یخی» از زنده‌یاد «علی نجفی» به‌عنوان برگزیده انتخاب و از یک عمر فعالیت ادبی «محمدعلی اسلامی نُدوشن» تجلیل شد. در بخش ویژه نیز حسن جنت‌مکان، حمیدرضا ظرافت و مهران عزیزی انتخاب‌های اول تا سوم شدند.

بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر به انتخاب «خبرنگاران»، نامزدهای بخش کتاب سال دوره پانزدهم این جایزه نیز هفته آتی معرفی خواهند شد.