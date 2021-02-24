به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از دولت جدید واشنگتن خواست تلاش‌ها در زمینه برجام و همچنین اجرای معاهده ان پی تی را افزایش دهد.

به گفته لاوروف، همه مشارکت کنندگان در کنفرانس خلع سلاح ژنو باید از این بابت اطمینان حاصل کنند که نهایت تلاششان را برای تقویت ان پی تی به خرج می‌دهند.

وی در ادامه افزود: در چارچوب ان پی تی، اینکه رویکردی سازنده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و همچنین در راستای ایجاد محیطی عاری از تسلیحات اتمی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه داشته باشیم؛ مهم است. بنابراین از همه به ویژه دولت جدید آمریکا می‌خواهیم که تلاش در این زمینه‌ها را که از اهمیت زیادی برای جامعه بین الملل برخوردار است، تشدید کنند.

این مقام روس همچنین از واشنگتن خواست در عمل به ان پی تی، تسلیحات اتمی را که در دیگر کشورها مستقر کرده، به خاک آمریکا باز گرداند.