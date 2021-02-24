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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

خطاب به دولت جدید آمریکا؛

لاوروف: برنامه هسته‌ای ایران نیازمند رویکردی سازنده است

لاوروف: برنامه هسته‌ای ایران نیازمند رویکردی سازنده است

وزیر خارجه روسیه از دولت جدید آمریکا خواست تا رویکردی سازنده در قبال مسائل مهمی چون برنامه هسته‌ای ایران و همچنین معاهده ان پی تی اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از دولت جدید واشنگتن خواست تلاش‌ها در زمینه برجام و همچنین اجرای معاهده ان پی تی را افزایش دهد.

به گفته لاوروف، همه مشارکت کنندگان در کنفرانس خلع سلاح ژنو باید از این بابت اطمینان حاصل کنند که نهایت تلاششان را برای تقویت ان پی تی به خرج می‌دهند.

وی در ادامه افزود: در چارچوب ان پی تی، اینکه رویکردی سازنده در قبال برنامه هسته‌ای ایران و همچنین در راستای ایجاد محیطی عاری از تسلیحات اتمی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه داشته باشیم؛ مهم است. بنابراین از همه به ویژه دولت جدید آمریکا می‌خواهیم که تلاش در این زمینه‌ها را که از اهمیت زیادی برای جامعه بین الملل برخوردار است، تشدید کنند.

این مقام روس همچنین از واشنگتن خواست در عمل به ان پی تی، تسلیحات اتمی را که در دیگر کشورها مستقر کرده، به خاک آمریکا باز گرداند.

کد مطلب 5155510
مریم خرمایی

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
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      احیای برجام و تجاری سازی صنعت هسته ای و جذب سرمایه گذاری خارجی با کمک روسیه و دیگران در جهت تامین منافع ملی است، برنامه هسته ای باید برای جهان عادی سازی و بعد تجاری سازی شود و پرونده هسته ای از دستور کار وزارت خارجه خارج شود و سازمان انرژی اتمی ما خودش در تعامل با آژانس صنعت هسته ای را توسعه دهد

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