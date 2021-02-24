شناسایی و مهار دو کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سقز

مجتبی ورمقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه طرح رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اکیپ‌های اداره کل دامپزشکی استان کردستان طی ۴۸ ساعت گذشته دو کانون جدید از این بیماری را در دو روستای «خوشه دره فیض الله بیگی» و «شمسه» شهرستان سقز شناسایی کردند.

وی افزود: پس از تأیید آزمایشگاهی بلافاصله عملیات معدوم سازی طیور بومی، ضد عفونی منازل و آموزش روستاییان انجام شد و این دو کانون مختومه و مهار شدند.

مدیر کل دامپزشکی استان کردستان اعلام کرد: در همین راستا ۳۵۰ میلیون ریال غرامت به روستاییانی که طیور آنها معدوم شده است، پرداخت شد.

ورمقانی از روستاییان درخواست کرد که هر گونه تلفات طیور را به سامانه پیغام گیر ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی اطلاع دهند و مرغداران استان نیز ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای را رعایت کنند.