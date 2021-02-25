به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کنگره ملی افغانستان با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان فضای کنونی افغانستان را با توجه به تحولات داخلی و مداخلات خارجی و بویژه دخالت های آمریکا حساس و در خور توجه دانست.

وی با اشاره به پیوند عمیق دو کشور و دیرینگی همبستگی تاریخی، فرهنگ و زبان مشترک، توسعه روابط دو کشور را، ناشی از عوامل و اشتراکات متنوع و از جمله درک مردم دو کشور در پیوندهای تاریخی و فرهنگی بیان کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، امنیت افغانستان را امنیت ایران دانست و با تأکید بر ضرورت تمرکز بر وحدت ملی در افغانستان گفت: امنیت پایدار و صلح در افغانستان با وحدت ملی و همراهی همه گروه ها و احزاب افغانستان حاصل خواهد شد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: کاخ سفید برای افغانستان خیر نمی خواهد از این رو باید بر قانون اساسی ، دولت و وحدت گروه‌های افغانی تکیه کرد. ناامنی و اقدامات تروریستی در این کشور با اتحاد همه گروه ها و اقوام افغانی از این کشور رخت خواهد بست.

وی اظهار داشت:مذاکرات با گروه های افغانی با محوریت دولت مرکزی، کمک به ایجاد صلح واقعی در این کشور و تقویت افغانستان قدرتمند و قانونمدار خواهد بود». ایشان در ادامه افزود: « رفتار غیرمسئولانه آمریکا در جهان بر مبنای بی دولت کردن کشورها، سیاست نخ نمایی است که از جمله در لیبی اجرا شده است و تبعات نامطلوبی دارد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به مهمانوازی جمهوری اسلامی ایران از برادران و خواهران افغانی ، آنرا نمونه ای از دوستی، برادری و وحدت دو ملت خواند.

در ادامه این دیدار، عبدالطیف پدارم رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نیز روابط دو کشور ایران و افغانستان را برادرانه و در سطح عالی همسایگی بیان کرد و گفت: جمهوری اسلام ایران علاوه بر همسایگی با افغانستان دارای دین، زبان و فرهنگ مشترک است و ملت افغانستان هرگز همدلی و مساعدت ایران طی سالهای متمادی به مردم افغانستان را از یاد نخواهد برد.

رئیس حزب کنگره ملی افغانستان دخالت‌های بیگانگان در کشورش را عامل بی ثباتی دولت وقت افغانستان دانست و اظهار داشت: دخالت‌های نابجای آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه مسیر صلح و ثبات افغانستان را به خطر انداخته است.

وی تصریح کرد: اراده محکم در افغانستان و همدلی گروه های مختلف این کشور، ثبات و آرامش را به افغانستان باز خواهد گرداند.