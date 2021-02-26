به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع، امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: در سال ۱۳۷۶ در کارخانه‌های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران نمایشگاهی بر پا شد که فرمانده معظم کل قوا از آن نمایشگاه بازدید داشتند. ایشان در پایان بازدید فرمودند: بروید یک ناوشکن بسازید. نیروی دریایی ما در آن زمان در حد سامانه و سیستم بود و ساخت این ناوچه کار آسانی نبود و این بیان نشان داد که مقام معظم رهبری به دنبال چشم‌انداز دوردست برای نیروی دریایی هستند. خطاب فرمانده به سرباز نشانگر انتظار فرمانده است پس با همه سختی‌ها فرمان را آغاز کردیم. در آن زمان تجهیزات ما همه غربی بود و آن زمان راهبری و تعمیرات را انجام می‌دادیم اما همه تجهیزات وارداتی بود.

رستگاری اظهار داشت: مقام معظم رهبری ویژگی‌های ناوشکن پیشنهادی را نیز تعیین کردند و از ما خواستند ناوشکنی با قابلیت حمل بالگرد و پرتاب موشک بسازیم و نبود سامانه پرتاب موشک در ناوشکن‌های آن زمان برای ما نقطه ضعف بود. ناوشکن‌هایی که در آب‌های آزاد حضور دارند، نیازمند جایگاه بالگرد و پرتاب موشک هستند و ساخت ناوشکن به تنهایی برای ما افقی دوردست بود اما ایشان خواستار ناوشکنی با قابلیت حمل بالگرد و پرتاب موشک بودند.

وی افزود: در ۳۰ بهمن سال ۱۳۸۸ ناوشکن ساخته شد و برای مراسم الحاق مقام معظم رهبری نیز حاضر شدند. همه آن سال برای ما خاطره هست. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود گفتند خیلی‌ها معتقد بودند که ساخت ناوشکن شدنی نیست اما این کار انجام شد و نسبت به همت شما این ناوشکن کار بزرگی نیست و از نظر ایشان اساس کار قدردانی نیروی انسانی از توانایی‌هایش و شناخت استعدادهایش است.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع تاکید کرد: باید استعداد و نیرویی که خداوند به ما داده است را به عرصه عمل باید بیاوریم و نباید از بزرگی و عظمت کارها بترسیم. روحیه خودباوری و اراده؛ توان کشور را به‌جایی رسانده است که توانایی ساخت ناوشکن را داریم. ناوشکن جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی برای تاریخ شناورسازی نظامی ایران بود و این ناوشکن تنها برای نیروی دریایی اهمیت ندارد بلکه دستاوردهای بزرگی را برای کشور داشت.

رستگاری خاطرنشان کرد: کشورها در ساخت ناوشکن پلتفرم‌ها را تغییر نمی‌دهند و نیازی هم به تغییر پلتفرم‌ها نیست و سامانه‌ها و سیستم‌ها تغییر می‌کنند. رادارها را قدرتمندتر و با برد بالاتر ارائه می‌دهیم و دقت ناوچه‌ها در هدف‌یابی بیشتر می‌شود و سیستم‌های هدایت آتش، جست‌وجو، سامانه اپتیکی، سوناری و جنگال را ارتقا می‌دهیم و بعد از ناوشکن جماران، موفق به ساخت ناوشکن دماوند شدیم. سهند نیز در کارخانه‌ها نیروی دریایی ساخته شد و در آینده نزدیک نیز ناوشکن دنا را خواهیم داشت.

وی افزود: ناوشکن جماران کاملاً ایرانی است و از هیچ عنصر خارجی کمک نگرفته‌ایم. تمامی مراحل طراحی و تولید توسط متخصصین داخلی انجام شد و این ناوشکن نیروی دریایی را به توانایی و ساخت ناوشکن رساند. برای ساخت این ابرسامانه باید ده‌ها دفتر طراحی را به کار بگیریم و نیازمند دفتر طراحی ساخت سازه، رانش و قوای محرکه، رادار، سونار، آپتیک، موشک، توپخانه و… هستیم. همچنین دستاوردی برای سازمان‌های وزارت دفاع بود که ساخت همه تجهیزات مثل رادارها و سامانه‌هایی مثل جنگ الکترونیکی و سونار توسط سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع انجام شد و همچنین صنایع غیرنظامی کشور به کار گرفته شدند.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع اظهار داشت: در همه جای دنیا ناوشکن‌سازی به صورت کنسرسیوم جهانی کار می‌کند و هر قطعه را کشوری می‌سازد. ایران همه قطعات را با پتانسیل‌های داخلی می‌سازد و سیستم رانش را در ابتدا از خارج کشور خریدیم که با شیطنت شرکت سازنده مواجه شدیم و آن‌ها موتور را برای ما فرستادند اما قطعات کامل نبود. قطعاتی مثل گیربکس، سیستم خنک‌کننده و کنترل را برای ما نفرستادند و موتور قابل استفاده نبود و به دنبال کارشکنی بودند. یک شرکت دانش‌بنیان گیربکس ۱۰ هزار اسب قدرت را برای اولین‌بار طراحی و تولید کرد. حدود ۶۰ شرکت صنعتی و دانش‌بنیان در ساخت ناوشکن به ما کمک کردند و پمپ‌های آب‌شور دریا، تابلوها، سوئیچ بردها و سامانه‌های داخلی را توسط این شرکت‌ها ساخته شد. باید از سرلشکر صالحی و امیر سیاری نیز یاد کنم که حمایت و پیگیری‌های خوبی را داشتند و همه این روزها لذت‌بخش و غرورآفرین بود.

رستگاری تاکید کرد: یکی از مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حفظ خطوط مواصلاتی ناوگان تجاری و نفتی کشور است و ایران با ۵ اقیانوس جهان ارتباط دریایی دارد و صادرات و واردات کالا را از این طریق انجام می‌دهیم. در سال ۱۳۸۶ با پدیده شوم دزدی دریایی در خلیج باب‌المندب مواجه شدیم که در ورودی دریای سرخ مورد حمله قرار گرفتیم و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مأمور اسکورت شناورها شد و بیش از ۶۰ ناوگروه امنیت خطوط مواصلاتی را برقرار کرده‌اند و دیگر شاهد حمله نبودیم.

وی در پایان گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به ناوگان سایر کشورها نیز خدمت‌رسانی کرده است. نجات شناور تجاری کشور چین در سال ۱۳۹۴ نمونه این خدمات است که دزدان دریایی این شناور را ربوده و کارکنان کشتی را گروگان گرفته بودند. از طریق سفارت چین درخواستی به وزارت خارجه ایران ارسال شد و در نهایت هم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موظف به نجات شناور شد که در عملیات منحصر به فردی تکاوران ما شناور را در ۲ ساعت آزاد کردند و هیچ‌یک از خدمه آسیب ندیدند و بدنه این شناور از سطح دریا ۲۰ متر ارتفاع داشت و با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت در حال فرار بود.