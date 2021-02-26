لزوم همدلی مسئولان بالادستی برای حل بحران آب اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد با اشاره اینکه استان اصفهان با بحران جدی آب روبه رو است، اظهار داشت: این در حالی است که هنوز این مساله به بحران اجتماعی تبدیل نشده چرا که با همدلی میان مسئولان این امر را مدیریت کرده‌ایم.

وی خشکی زاینده رود را چالش جدی در استان اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: باید توجه داشت که بیش از ۶۰۰ هزار نفر از زاینده رود به صورت مستقیم ارتزاق می‌کنند و این در حالی است که مدت‌ها است زاینده رود به مرده رود تبدیل شده است.

اختیارات دستگاه‌های دولتی در استان اصفهان باید افزایش یابد

استاندار اصفهان با بیان اینکه اختیارات دستگاه‌های دولتی در استان اصفهان باید افزایش یابد، اضافه کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که اصفهان دومین استان پرداخت کننده میزان مالیات کشور است و به اندازه ۱۶ استان مالیات می‌دهد.

وی با بیان اینکه باید همدلی و هماهنگی برای حل بحران‌های استان بزرگی مانند اصفهان در بین مسئولان بالادستی ایجاد شود، تصریح کرد: استان اصفهان ظرفیت‌های بالایی دارد که شاید مجموع چند استان نیز نتواند خدمات این استان را ارائه دهد.

رضایی با تاکید بر اینکه استان اصفهان زیرساخت‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، گردشگری، فرهنگی، مذهبی و … زیادی را دارد، ابراز داشت: باید توجه داشت که صنایع از سویی فرصت و از سوی دیگر تهدیدی برای استان اصفهان هستند و چنانچه به نیازهای این صنایع توجه نشود مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد شد.