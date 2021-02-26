راهیابی سه آزاد و فرنگی کار ایران به نیمه نهایی تورنمنت اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ایران در پایان روز نخست مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های بین المللی کشتی اوکراین که از ظهر امروز در شهر کی یف پیگیری می‌شود، نتایج زیر را کسب کردند:

کشتی فرنگی:

در وزن ۵۵ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ویاچسلاو بایراکتار از اوکراین را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف الهام بهرام اف قهرمان آسیا از ازبکستان می‌رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور نخست مقابل مالخاز آمویان قهرمان جوانان جهان از ارمنستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و باید منتظر رسیدن این کشتی گیر به دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه بازنده‌ها به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر جهانگیر توردیف دارنده مدال نقره آسیا از ازبکستان را مغلوب کرد وی در دور سوم و مرحله یک چهارم نهایی در مصاف با آرتور شاهینیان دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان با نتیجه ۸ بر صفر به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. بالی در این دیدار به مصاف گئورگی میلیا دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال جهان از گرجستان می‌رود.

کشتی آزاد:

در وزن ۵۷ کیلوگرم قلی زادگان در دیدار نخست با نتیجه ۴ بر ۲ مقابل محمودجان شاوکاتوف دارنده مدال برنز آسیا از ازبکستان مغلوب شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه شانس مجدد به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمدصادق فیروزپور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفرایشاک بوخورس از الجزایر را شکست داد وی در دور سوم مقابل اشرف آشیروف از آذربایجان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. فیروز پور در این مرحله مقابل کاسوم کاسوموف از اوکراین با نتیجه ۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله به مصاف مراد کورماگومدوف کشتی گیر روسی الاصل از مجارستان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور نخست مقابل عثمان گوجن دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان از ترکیه با نتیجه ۸ بر ۸ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل شاپیف از ازبکستان، فیروزپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.