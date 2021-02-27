بلینکن: با رویکرد جدیدی به عربستان سلاح می فروشیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی است که دولت واشنگتن با توجه به برخی سیاست‌های ریاض، قصد ایجاد تغییر در رویکرد فروش تسلیحات به عربستان سعودی را دارد.

البته وی در توضیح این مطلب یادآوری کرد که هدف، بازنگری روابط با عربستان است و قصدی برای گسستن پیوندها وجود ندارد بلکه آمریکا بیشتر به دنبال تنظیم مجدد روابط است تا بیش از پیش آنها را با منافع و ارزش‌های خود تطبیق دهد.

در خصوص آینده قراردادهای تسلیحاتی با ریاض نیز، بلینکن مدعی شد که آمریکا به دفاع از عربستان سعودی متعهد است.

وی در توجیه این ادعا افزود: میان تعهدات ما مبنی بر عدم مشارکت و حمایت از اقدامات تهاجمی در یمن و تأمین نیازهای مشروع عربستان در زمینه دفاع از خود؛ تفاوت بسیار مهمی وجود دارد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه توجیهات خود افزود: آمریکا تضمین خواهد کرد که تسلیحات تدارک دیده شده برای عربستان، صرف دفاع از این کشور می‌شود و نه صرف عملیات‌های تهاجمی آن.

از سوی دیگر، او مدعی شد که هرگونه فروش تسلیحات به عربستان سعودی در مشورت کامل با کنگره انجام خواهد شد و اینکه آمریکا نه تنها در قبال عربستان، بلکه در قبال هر کشور دیگری که با آنها تجارت تسلیحاتی دارد؛ به مسیر درست باز خواهد گشت- ادعایی که برای قائل شدن وجه تمایز میان دولت بایدن و دولت ترامپ مطرح شد.

اظهارات بلینکن در حالی است که در همین مدت کوتاهی که جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، زمام امور را در کاخ سفید به دست گرفته، نشان داده است که برخوردی کاملاً گزینشی با مقوله حقوق بشر دارد و از آن به عنوان ابزاری برای تأمین حداکثری منافع خود استفاده می‌کند.

برای مثال، درحالیکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی، نقشی مستقیم ایفا کرده است، دولت جدید واشنگتن بی آنکه قصدی برای تحریم او داشته باشد؛ فقط از تجدید روابط با ریاض حرف می‌زند. در خصوص جنگ یمن نیز اگرچه آمریکا می‌گوید که دیگر تسلیحات تهاجمی در اختیار سعودی‌ها قرار نمی‌دهد؛ اما مدعی است که آنها در برابر حملات احتمالی انصارالله (که در پاسخ به جنایات عربستان صورت می‌گیرد) بی دفاع هستند!